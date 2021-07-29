В МИД Украины рассказали, есть ли украинцы среди пострадавших от лесных пожаров в Турции

"Пока еще не обращались наши туристы. Пострадавших среди граждан Украины, по крайней мере официально, пока нет. Эвакуация не планируется, потому что пока потребности в ней нет", – сообщили в министерстве.
По информации украинских консулов, лесные пожары в турецкой Анталии не несут угрозы курортам.
В комментарии "24 каналу" руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык рассказал, что по состоянию на 29 июля в Турции находятся около 100 тыс. украинских туристов.
"Люди находятся в отелях, несмотря на легкий дым в регионе. Им ничего не угрожает", – сказал он.
Масштабный лесной пожар вспыхнул 28 июля в турецкой провинции Анталия, огонь уничтожил сотни гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. Пожаром охватил центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей. В больницу по состоянию на 29 июля обратились 122 пострадавших от дыма, известно о трех погибших, сообщил CNN Türk.
Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.