ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В МИД Украины рассказали, есть ли украинцы среди пострадавших от лесных пожаров в Турции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лесной пожар вспыхнул в турецкой провинции Анталья
Лесной пожар вспыхнул в турецкой провинции Анталья
Фото: havaforum / Instagram

Среди пострадавших в лесных пожарах в Турции украинцев нет, сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии "РБК-Украина" 29 июля.

"Пока еще не обращались наши туристы. Пострадавших среди граждан Украины, по крайней мере официально, пока нет. Эвакуация не планируется, потому что пока потребности в ней нет", – сообщили в министерстве.

По информации украинских консулов, лесные пожары в турецкой Анталии не несут угрозы курортам.

В комментарии "24 каналу" руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык рассказал, что по состоянию на 29 июля в Турции находятся около 100 тыс. украинских туристов. 

"Люди находятся в отелях, несмотря на легкий дым в регионе. Им ничего не угрожает", – сказал он. 

Контекст:

Масштабный лесной пожар вспыхнул 28 июля в турецкой провинции Анталия, огонь уничтожил сотни гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. Пожаром охватил центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей. В больницу по состоянию на 29 июля обратились 122 пострадавших от дыма, известно о трех погибших, сообщил CNN Türk.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

Теги: Турция, МИД Украины, туристы, лесные пожары, украинцы, пострадавшие, Анталья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио
"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио
"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь
"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь
Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу
Подкопаева стала судьей популярного украинского шоу
"Важно не набрать лишнего". Беременная Осадчая рассказала о своем рационе и показала лицо крупным планом
"Важно не набрать лишнего". Беременная Осадчая рассказала о своем рационе и показала лицо крупным планом
Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны
Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны
"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером
"Пришло время камингаута". Замужняя Собчак рассказала об отношениях с известным актером
"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина
"Желанная девушка". Брежнева в "голом" корсете показала, как ее ласкает мужчина
Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами
Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами
  Воздушные оладьи на кефире. Простой рецепт с фото и видео
  Воздушные оладьи на кефире. Простой рецепт с фото и видео
"Конопушки – прелесть". Grosu выложила в сеть селфи без макияжа
"Конопушки – прелесть". Grosu выложила в сеть селфи без макияжа
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай. Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай. Дорофеева позировала с пальцем во рту
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS