В МИД Украины рассказали, есть ли украинцы среди пострадавших от лесных пожаров в Турции

"Пока еще не обращались наши туристы. Пострадавших среди граждан Украины, по крайней мере официально, пока нет. Эвакуация не планируется, потому что пока потребности в ней нет", – сообщили в министерстве.

По информации украинских консулов, лесные пожары в турецкой Анталии не несут угрозы курортам.

В комментарии "24 каналу" руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык рассказал, что по состоянию на 29 июля в Турции находятся около 100 тыс. украинских туристов.

"Люди находятся в отелях, несмотря на легкий дым в регионе. Им ничего не угрожает", – сказал он.