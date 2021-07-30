Количество погибших в результате пожаров в Турции возросло до четырех, огонь распространился на семь провинций

28–29 июля в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них локализированы Фото: Алеся Павлинская / Facebook

Об этом в Twitter сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

Marmaris’te maalesef bir can * , vatanda * m * z * kaybettik.



Ba * m * z sa * olsun.



Ailesine ve sevenlerine sab * r diliyorum. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

Ранее три человека погибли в городе Манагавт (провинция Анталья), в больницы обратились 122 пострадавших от дыма, отмечает CNN Türk. Пожаром был охвачен центр Манагавта, из-за этого людей пришлось эвакуировать.

Пакдемирли проинформировал, что 28–29 июля в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них локализированы.

Пожарные на самолетах, с помощью вертолета и беспилотников тушат порядка 20 пожаров в провинциях Адана, Анталия, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла и Османие.

Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Mu * la, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yang * n * kontrol alt * na alma çal * malar * m * z devam ediyor.



Yang * nlar * kontrol alt * na almak için;



2 * HA

3 Uçak

38 Helikopter

1 * nsans * z Helikopter

680 Arazöz ve 4.000 personelimiz görevde. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021