Количество погибших в результате пожаров в Турции возросло до четырех, огонь распространился на семь провинций

Об этом в Twitter сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
Marmaris’te maalesef bir can * , vatanda * m * z * kaybettik.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021
Ba * m * z sa * olsun.
Ailesine ve sevenlerine sab * r diliyorum.
Ранее три человека погибли в городе Манагавт (провинция Анталья), в больницы обратились 122 пострадавших от дыма, отмечает CNN Türk. Пожаром был охвачен центр Манагавта, из-за этого людей пришлось эвакуировать.
Пакдемирли проинформировал, что 28–29 июля в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них локализированы.
Пожарные на самолетах, с помощью вертолета и беспилотников тушат порядка 20 пожаров в провинциях Адана, Анталия, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла и Османие.
Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Mu * la, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yang * n * kontrol alt * na alma çal * malar * m * z devam ediyor.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021
Yang * nlar * kontrol alt * na almak için;
2 * HA
3 Uçak
38 Helikopter
1 * nsans * z Helikopter
680 Arazöz ve 4.000 personelimiz görevde.
Масштабный лесной пожар вспыхнул 28 июля в турецкой провинции Анталья, огонь уничтожил сотни гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов.
Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.
В МИД Украины 29 июля сообщили, что среди пострадавших в лесных пожарах в Турции украинцев нет.