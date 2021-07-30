Украинцы – о пожарах в Турции: С неба падает пепел. Дорога горит, а по ней ехать в аэропорт

Алеся Павлинская, семья которой отдыхала в Ичмелере (курорт вблизи города Мармарис), рассказала в Facebook, что в аэропорт им пришлось плыть на катере, так как дороги в дыму.
Перед этим она писала, что "дорога на Мармарис горит, а по ней полтора часа ехать в аэропорт".
Также Павлинская публиковала видео, снятое в Ичмелере. В комментарии "BBC News Україна" женщина сообщила, что из отеля видела стену огня.
"Еще вчера видели лишь столбы дыма в лесу, а уже сегодня утром мы проснулись, вышли на улицу, уже стоит запах гари, а столб дыма раз в 10 больше, а с неба потихоньку падает пепел", – рассказала телерадиостанции украинка Алина Федяй-Зырянская, которая отдыхает в Сиде (город между Антальей и Манагавтом).
По ее словам, в отеле все работает, но несколько раз выключался свет. Женщина волнуется, как будут работать аэропорты.
Лилия Торосян, которая живет в Сиде, говорит, что выйти из дома невозможно: "Вонь страшная. Кроме того, что жарко, еще идет жар от пожара".
Масштабный лесной пожар вспыхнул 28 июля в турецкой провинции Анталья, огонь уничтожил сотни гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. Пожар охватил центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей. В больницу по состоянию на 29 июля обратились 122 пострадавших от дыма, известно о трех погибших, сообщил CNN Türk.
Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.
В МИД Украины 29 июля сообщили, что среди пострадавших в лесных пожарах в Турции украинцев нет.