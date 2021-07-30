Украинская мужская сборная по фехтованию заняла шестое место на Олимпиаде

Украина завоевала бронзу в одиночном мужском фехтовании и шестое место – в командном Фото: EPA

"Встреча с представителями Поднебесной в 1/4 финала, которая завершилась со счетом 35:45, стала решающей для украинцев в борьбе за награды ХХХІІ Олимпиады", – говорится в сообщении.

После этой встречи украинские спортсмены провели еще два поединка: выиграли у Италии (45:39) и уступили Франции (39:45), заняв в итоге шестое место.

"Мы в принципе неплохо начали поединок против Китая. Но самый молодой в нашей команде спортсмен не смог справиться прежде всего с психологическим напряжением, и волнение сказалось на его фехтовании. Ребята старались ликвидировать отставание, но соперник очень собранно и дисциплинированно работал на удержание счета", – прокомментировал выступление старший тренер мужской команды шпажистов Владимир Станкевич.

Он отметил, что ответственности с себя как с тренера в этой ситуации не снимает.

В состав сборной входят Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей. Рейзлин 25 июля завоевал бронзовую медаль в одиночном турнире по мужской шпаге.