Возле Офиса президента Украины организовали ЛГБТ-прайд в формате рейва. Видео

Первый в Украине ЛГБТ-прайд в формате рейва запланировали с 14.00 до 22.00, в этом году его проводят вместо привычного прайда. По словам организаторов мероприятия, они хотели совместить две темы: отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенность ЛГБТ-сообщества в Украине.

Агентство "Укринформ" сообщило о потасовке между противниками ЛГБТ-прайда и правоохранителями.

"Некоторые из противников ЛГБТ-прайда отломали ранее установленный кусок границы, но не смогли прорваться мимо стражей порядка, которые стояли в несколько рядов. Полицейские применили против противников ЛГБТ слезоточивый газ, те, в свою очередь, бросали в них бутылки, скандируя "Позор" и "Вместе – и до конца", – говорится в сообщении.

Радиостанция "BВС News Україна" сообщила, что противостояние началось, когда противники ЛГБТ-прайда увидели, как полицейские держат двух женщин, представителей правых организаций. Противников ЛГБТ-прайда было около 200 человек, среди них – представители организаций "Основа будущего" и "Традиция и порядок", сообщила радиостанция.