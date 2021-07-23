Правительство Венгрии проведет референдум о недопустимости “пропаганды ЛГБТ среди детей”

По его словам, референдум призван противостоять давлению Еврокомиссии в этом отношении.

"Брюссель совершал нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. Венгерские законы не разрешают пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе. А Брюссель требует внести поправки в наш закон об образовании и о защите детей'', – заявил премьер-министр.

По его словам, участников плебисцита спросят, следует ли детям знакомиться с контентом, влияющим на их сексуальную ориентацию, а также посвященным смене пола.

Орбан не уточнил сроков проведения референдума.