Правительство Венгрии проведет референдум о недопустимости “пропаганды ЛГБТ среди детей”

По его словам, референдум призван противостоять давлению Еврокомиссии в этом отношении.
"Брюссель совершал нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. Венгерские законы не разрешают пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе. А Брюссель требует внести поправки в наш закон об образовании и о защите детей'', – заявил премьер-министр.
По его словам, участников плебисцита спросят, следует ли детям знакомиться с контентом, влияющим на их сексуальную ориентацию, а также посвященным смене пола.
Орбан не уточнил сроков проведения референдума.
Как сообщает Euronews, 8 июля 2021 года в Венгрии вступил в силу закон, запрещающий говорить о гомосексуальных и трансгендерных отношениях в школе и в детских телепрограммах. Закон запрещает знакомить детей в возрасте до 18 лет со всем, что связано с ЛГБТ-сообществом. Под этим подразумевается показ фильмов, чтение книг с соответствующим содержанием.
В связи с этим Еврокомиссия не одобрила план восстановления экономики Венгрии после пандемии, поскольку у Будапешта "есть системные проблемы с верховенством закона".