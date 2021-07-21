Кабмин одобрил проект соглашения с Венгрией о взаимном признании документов об образовании

"Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии в Украине", – говорится в сообщении.

Решение Кабмина создает правовые основания для подписания соглашения и его реализации.