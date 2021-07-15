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Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев – Кулеба

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Кулеба: Расширяем свободу путешествий украинцев
Кулеба: Расширяем свободу путешествий украинцев
Фото: EPA

Правительство Венгрии включило железную дорогу в перечень транзитных маршрутов для граждан Украины. Об этом в Twitter 15 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад договорился с [главой МИД Венгрии] Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в перечень транзитных маршрутов. Именно когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", – написал глава МИД.

Контекст:

C 1 июня "Укрзалізниця" запустила поезд "Киев – Вена"В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно. Он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14.07, проходить через Будапешт (прибытие в 8.20) и прибывать в Вену в 11.21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16.42 и прибывать в Киев в 17.22 следующего дня.

С 11 июня сертификаты о вакцинации от COVID-19 взаимно признали Венгрия и Украина. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинское свидетельство о полной иммунизации против коронавируса.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В МИД Украины отметили, что включение Украины в список безопасных стран для путешествий не означает автоматической возможности въезда украинских граждан в Евросоюз: решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые самостоятельно решают, будут ли они включать в свои национальные "зеленые списки" третьи страны.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 15 июля, заявил, что позитивное решение об открытии границ стран Евросоюза для украинцев после карантинных ограничений, введенных в 2020 году, является вопросом нескольких дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Австрия, МИД Украины, Венгрия, железная дорога, транзит, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
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