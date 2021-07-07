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Кулеба заявил, что обсудил с Сийярто развитие украинско-венгерских отношений "в духе взаимного уважения и доверия"

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Сийярто и Кулеба встретились в Вильнюсе
Сийярто и Кулеба встретились в Вильнюсе
Фото: EPA (архив)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Вильнюсе (Литва) 7 июля встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

По словам Кулебы, они с Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений "в духе взаимного уважения и доверия".

"Приветствую открытие пунктов пропуска "Косино – Барабаш" и "Дзвинкове – Лонья". Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Буду рад приветствовать Петера через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы", – написал глава МИД Украины.

Контекст:

В Вильнюсе сегодня, 7 июля, началась Международная конференция по вопросам реформ в Украине, она будет продолжаться два дня.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

В январе 2020 года премьер-министр Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с президентом Владимиром Зеленским. 29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.

В конце прошлого года Кулеба говорил, что Киев получил сигнал из Будапешта, что венгерские власти готовы к возобновлению конструктивного диалога с Украиной. В начале июня 2021 года в правительстве Венгрии заявили, что Орбан готов встретиться с Зеленским, дело за Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, Венгрия, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
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