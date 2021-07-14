Украина и Венгрия в ближайшее время подпишут соглашение о признании документов об образовании и научных степеней

В пресс-службе отметили, что собеседники "положительно оценили" регулярные двусторонние контакты между представителями властей двух стран, а также продолжение деятельности подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования.

"Настроенность на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинский-венгерские отношения", - сказал Жовква.

Также собеседники обсудили другие вопросы, включая ситуацию с безопасностью. Жовква поблагодарил Венгрию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.