За 10 лет Венгрия потратила в украинском Закарпатье около €22 млн – "Схемы"

"Правительство соседней страны предоставляет местным жителям гранты практически на все сферы жизни – от образования до церквей. [...] Всего за последние 10 лет только из одного правительственного фонда закарпатские приходы получили более 6,8 млрд форинтов, или почти €22 млн (это без учета мероприятий, отдельно организованных церковью, вроде детского лагеря или языковых курсов)", – говорится в расследовании.
Журналисты подчеркивают, что эта сумма в полтора раза больше годового бюджета Закарпатской области.
"Схемы" отмечают, что в Закарпатской области легко отличить церкви, которые получают финансирование из Венгрии – "у них обязательно будет расписание богослужений на венгерском языке или же по венгерскому времени".
Кроме того, деньги выделяются на развитие частного туристического бизнеса, поддержку СМИ на венгерском языке.
Журналисты обнаружили, что финансирование из Венгрии распределяется на Закарпатье и персонально, и организациям.
Данные украинские журналисты получили в сотрудничестве с расследователями из Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении в рамках проекта Hungarian money ("венгерские деньги").
Отношения Киева и Будапешта ухудшились
После принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании" отношения Украины и Венгрии ухудшились. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.