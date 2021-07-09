За 10 лет Венгрия потратила в украинском Закарпатье около €22 млн – "Схемы"

"Правительство соседней страны предоставляет местным жителям гранты практически на все сферы жизни – от образования до церквей. [...] Всего за последние 10 лет только из одного правительственного фонда закарпатские приходы получили более 6,8 млрд форинтов, или почти €22 млн (это без учета мероприятий, отдельно организованных церковью, вроде детского лагеря или языковых курсов)", – говорится в расследовании.

Журналисты подчеркивают, что эта сумма в полтора раза больше годового бюджета Закарпатской области.

"Схемы" отмечают, что в Закарпатской области легко отличить церкви, которые получают финансирование из Венгрии – "у них обязательно будет расписание богослужений на венгерском языке или же по венгерскому времени".

Кроме того, деньги выделяются на развитие частного туристического бизнеса, поддержку СМИ на венгерском языке.

Журналисты обнаружили, что финансирование из Венгрии распределяется на Закарпатье и персонально, и организациям.

Данные украинские журналисты получили в сотрудничестве с расследователями из Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении в рамках проекта Hungarian money ("венгерские деньги").