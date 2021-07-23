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23 июля, 2021
 
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"Мои местоимения – она, ее". 29-летний актер Томми Дорфман совершил каминг-аут как транс-женщина

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Дорфман: Я благодарна каждому трансгендеру, который прошел этот путь, сломал преграды и рискнул жизнью, чтобы жить подлинно
Дорфман: Я благодарна каждому трансгендеру, который прошел этот путь, сломал преграды и рискнул жизнью, чтобы жить подлинно
Фото: tommy.dorfman / Instagram

29-летний американский актер Томми Дорфман, известный по мужской роли Райана Шейвера в сериале "13 причин почему", 22 июля в Instagram совершил каминг-аут, заявив, что считает себя трансгендерной женщиной.

ои местоимения – она, ее. Я особенно благодарна каждому трансгендеру, который прошел этот путь, сломал преграды и рискнул жизнью, чтобы жить подлинно. Спасибо всем транс-женщинам, которые показали мне, кто я, как жить", – написала Дорфман.

В интервью изданию Time она рассказал, что идентифицирует себя таким образом уже около года. Дорфман отметила, что не намерена менять имя, так как названа в честь родственника, который умер спустя месяц после ее появления на свет, поэтому чувствует с ним связь.

По словам знаменитости, она никогда не скрывала своей идентичности, а после "медицинского перехода" просто заново представила себя как женщину. Актриса отметила, что ранее не чувствовала себя достаточно безопасно, чтобы говорить на эту тему.

Контекст:

В 2021 году Дорфман начал появляться на публике в женской одежде. Это спровоцировало слухи о возможном каминг-ауте. Знаменитость является активистом ЛГБТ-сообщества и принимает участие в благотворительных акциях.

Теги: ЛГБТ, трансгендер, актер, каминг-аут, Томми Дорфман
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