Звезда "Джуно" Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина

Американская актриса Эллен Пейдж попросила называть ее мужским именем.

Пейдж: Я не могу описать, насколько это прекрасно – наконец принять и полюбить свое настоящее я Фото: elliotpage / Instagram

Американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Пост он разместил в Instagram.

Пейдж попросил называть его Эллиотом.

"Я не могу описать, насколько это прекрасно – наконец принять и полюбить свое настоящее я", – написал он.

Пейдж поблагодарил свое окружение за поддержку.

"Спасибо за ваше мужество, щедрость и непрестанную работу с целью сделать этот мир более инклюзивным и сострадательным. Я предоставлю всевозможную поддержку и буду продолжать стремиться к более любящему и равноправному обществу", – заверил актер.

Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".

Пейдж является открытой лесбиянкой. В 2018 году она узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер.