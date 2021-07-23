  Суханов о своей ориентации: Следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, предохраняйтесь

"Я не буду спрашивать по поводу ориентации – это уже спрашивали куча людей, в том числе Катя Осадчая", – начал разговор Демен, но Суханов его перебил.

"Почему это вас так волнует всех?" – поинтересовался он.

"Неизвестное всегда волнует. Ты не подтверждаешь, но и не опровергаешь", – объяснил Демин.

"Я ни к кому в постель не напрашиваюсь. Это не потому, что я не хочу ответить, а я реально не понимаю этого. Я вот ни у кого не спрашиваю: "А с кем человек живет". Да по барабану, на самом деле. Вне зависимости от того, с кем бы человек ни жил – вот ты если видишь счастливые глаза, и слава тебе господи, и пусть никто этому не помешает, и пусть будут счастливы. Какая, хрен, разница?" – заявил Суханов.

На вопрос ведущего, почему мужчины, которые относятся к ЛГБТ-сообществу, скрывают свою ориентацию, заявил, что первыми это должны сделать украинские политики.

"Потому что ни один политик у нас за всю новейшую историю Украины не нашел в себе мужества сказать: "Послушайте – это такие же люди, как и вы. Отстаньте вы от них, господи. Ну что они вам сделали, чтобы вы их презирали и ущемляли? Пока мы не начнем уважать друг друга, у нас, уважаемые, ничего не получится". Кто-нибудь из политиков такое заявление делал? Нет! Они ж все трясутся за свои голоса и рейтинги. Да пусть они засунут в одно место все свои рейтинги. ", – отметил Суханов.

Он подчеркнул, что независимо от того, кто с кем спит, люди равные.

"Равные! Вы следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, душ принимайте, предохраняйтесь, а не смотрите, с кем живет сосед иди соседка. Вот эта хренотень меня раздражает жутко", – резюмировал он.

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube