  "В этом большая моя вина". Суханов рассказал, почему у него с бывшей женой не было детей

Суханов: Я жалею, что был дураком, потому что Оля для меня была абсолютнейшим подарком судьбы Фото: suhanov.official / Instagram

"Мы переписываемся. У Олечки семья, у нее потрясающий муж, сын Сашка. Понятно, что она должна быть в семье", – заявил Суханов.

Он рассказал, что обрадовался, когда экс-супруга родила ребенка.

"Она так долго этого хотела. Она очень долго этого хотела. Я, к сожалению, не смог ей это дать. И в этом большая моя вина. Я был другим человеком. Это проблема характера. У нас был секс, мы замечательно занимались сексом. Проблем со здоровьем ни у нее не было, ни у меня. Но есть психосоматика – что-то вкладываешь себе в голову. Я жалею, что был дураком, потому что Оля для меня была абсолютнейшим подарком судьбы. Я вот это сейчас на тысячу процентов понимаю и сожалею. Но я радуюсь, что она сейчас счастлива. Я не воспользовался моментом, значит, все – отойдите сторону", – отметил ведущий.

На вопрос, счастлив ли сейчас он сам, Суханов дал утвердительный ответ.

"Я был бы более счастлив с Олей, но могу сказать, что сейчас счастлив", – резюмировал он.

Суханов признался, что хотел бы усыновить ребенка.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube