  "В этом большая моя вина". Суханов рассказал, почему у него с бывшей женой не было детей

"Мы переписываемся. У Олечки семья, у нее потрясающий муж, сын Сашка. Понятно, что она должна быть в семье", – заявил Суханов.
Он рассказал, что обрадовался, когда экс-супруга родила ребенка.
"Она так долго этого хотела. Она очень долго этого хотела. Я, к сожалению, не смог ей это дать. И в этом большая моя вина. Я был другим человеком. Это проблема характера. У нас был секс, мы замечательно занимались сексом. Проблем со здоровьем ни у нее не было, ни у меня. Но есть психосоматика – что-то вкладываешь себе в голову. Я жалею, что был дураком, потому что Оля для меня была абсолютнейшим подарком судьбы. Я вот это сейчас на тысячу процентов понимаю и сожалею. Но я радуюсь, что она сейчас счастлива. Я не воспользовался моментом, значит, все – отойдите сторону", – отметил ведущий.
На вопрос, счастлив ли сейчас он сам, Суханов дал утвердительный ответ.
"Я был бы более счастлив с Олей, но могу сказать, что сейчас счастлив", – резюмировал он.
Суханов признался, что хотел бы усыновить ребенка.
Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.
С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.
В декабре 2019 года Суханов получил украинское гражданство. В мае 2020 года ведущий заявил о намерении отказаться от российского гражданства, но в июле 2021 года сообщил, что не может этого сделать, так как для этого ему нужно ехать в Россию, где он не был с 2014 года. "Я до сих пор не могу получить паспорт. Есть указ президента. У меня на руках удостоверение гражданина Украина, срок которого истекает в ноябре, а паспорт я не могу получить, потому что не могу поехать в Россию. И не могу, соответственно, принести справку из российского посольства об отказе от российского гражданства", – заявил он.
В 2003 году Саханов женился на Ольге Каменчук, а в 2016 году пара рассталась. Жена Суханова окончила Ивановский государственный университет, является доктором психологических наук.
Весной 2014 года Россия после незаконного референдума оккупировал Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.