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Ведущий канала "Украина" Суханов получил украинское гражданство

Журналист из РФ Алексей Суханов, который с 2012 года работает на телеканале "Украина", стал гражданином страны.

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Суханов работает в Украине с 2012 года
Суханов работает в Украине с 2012 года
Фото: Алексей Суханов / Facebook

Телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. 

"День моего счастья! Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина, родная, любимая, моя! Спасибо, господин президент, за ваше решение", – написал Суханов на своей странице в Facebook.

В копии указа президента, которую обнародовал журналист, указана дата его подписания – 7 ноября.

https://www.facebook.com/mrsuhanov/posts/2842785582407512

Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С апреля 2012 года – ведущий ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина".

Теги: Украина, гражданство, Владимир Зеленский, журналисты, телеведущий, ТРК Украина
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