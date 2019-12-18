Ведущий канала "Украина" Суханов получил украинское гражданство

Журналист из РФ Алексей Суханов, который с 2012 года работает на телеканале "Украина", стал гражданином страны.

Суханов работает в Украине с 2012 года Фото: Алексей Суханов / Facebook

Телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"День моего счастья! Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина, родная, любимая, моя! Спасибо, господин президент, за ваше решение", – написал Суханов на своей странице в Facebook.

В копии указа президента, которую обнародовал журналист, указана дата его подписания – 7 ноября.

Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С апреля 2012 года – ведущий ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина".