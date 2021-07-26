В Будапеште прошел многотысячный марш в поддержку ЛГБТ. Фото, видео

Марш прошел через центр Будапешта и пересек Дунай через мост Свободы, соединяющий две половины города.
Several thousands now crossing Liberty Bridge at #BudapestPride pic.twitter.com/ApmvU0mWld— HunHelsinkiCommittee (@hhc_helsinki) July 24, 2021
LGBT people and allies flooding into #BudapestPride and more on the way, what a * sight to see! * * * * * pic.twitter.com/sh48shf4lg— Scott Cuthbertson (@ScotCuthbertson) July 24, 2021
Представитель Budapest Pride Джоджо Майерчик подчеркнул, что это не просто ежегодный прайд – совместное празднование и память об исторической борьбе ЛГБТ-движения, но и протест против нынешней политики премьер-министра Виктора Орбана, направленной против ЛГБТ-сообщества.
Love how @budapestpride uses Hungarian football chants to drown out the Nazis * * #BudapestPride pic.twitter.com/Zhn2k3TknQ— Iván Merker * (@merkerivan) July 24, 2021
There’s an undercurrent of anger and protest at the recent laws, but the overwhelming mood at Budapest Pride is celebratory pic.twitter.com/zHR7QEOYpv— Shaun Walker (@shaunwalker7) July 24, 2021
В марше приняли участие несколько членов оппозиционных партий, в том числе либеральный мэр Будапешта Гергей Карачонь, соперник Орбана на выборах в следующем году.
Власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. В частности, весной прошлого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол.
В декабре парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина. Также в стране изменили правила усыновления – это могут делать лишь супружеские пары. При этом ЛГБТ-браки в стране не узаконены.
В июне этого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов. Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена на защиту детей.
Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.
Закон встретил жесткую критику со стороны многих политиков Европейского союза, членом которого является Венгрия. Еврокомиссия открыла судебный процесс против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.
21 июля Орбан объявил, что правительство проведет общенациональный референдум, чтобы продемонстрировать общественную поддержку закона. Участников референдума спросят, следует ли знакомить детей с темами сексуальной ориентации в школах и следует ли поощрять изменение пола или изображать их для детей. Представители ЛГБТ считают, что вопросы являются откровенно трансфобными и гомофобными и являются частью пропагандистской кампании правительства.