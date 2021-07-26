ГОРДОН
 
 
МИР

В Будапеште прошел многотысячный марш в поддержку ЛГБТ. Фото, видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участники прайда выступили против нынешней политики венгерского правительства, направленной против ЛГБТ-сообщества
Участники прайда выступили против нынешней политики венгерского правительства, направленной против ЛГБТ-сообщества
Фото: EPA

В столице Венгрии Будапеште 24 июля тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой правительства относительно ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает AP.

Марш прошел через центр Будапешта и пересек Дунай через мост Свободы, соединяющий две половины города.

Представитель Budapest Pride Джоджо Майерчик подчеркнул, что это не просто ежегодный прайд – совместное празднование и память об исторической борьбе ЛГБТ-движения, но и протест против нынешней политики премьер-министра Виктора Орбана, направленной против ЛГБТ-сообщества.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

В марше приняли участие несколько членов оппозиционных партий, в том числе либеральный мэр Будапешта Гергей Карачонь, соперник Орбана на выборах в следующем году.

Контекст:

Власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. В частности, весной прошлого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол.

В декабре парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина. Также в стране изменили правила усыновления – это могут делать лишь супружеские пары. При этом ЛГБТ-браки в стране не узаконены.

В июне этого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов. Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена на защиту детей.

Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.

Закон встретил жесткую критику со стороны многих политиков Европейского союза, членом которого является Венгрия. Еврокомиссия открыла судебный процесс против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.

21 июля Орбан объявил, что правительство проведет общенациональный референдум, чтобы продемонстрировать общественную поддержку закона. Участников референдума спросят, следует ли знакомить детей с темами сексуальной ориентации в школах и следует ли поощрять изменение пола или изображать их для детей. Представители ЛГБТ считают, что вопросы являются откровенно трансфобными и гомофобными и являются частью пропагандистской кампании правительства.

Теги: ЛГБТ, протесты, Венгрия, права человека, марш, запрет, Будапешт, гомосексуальность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, какая женщина!". Ани Лорак засветила голый торс
"Вау, какая женщина!". Ани Лорак засветила голый торс
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"А где шпагат?" Волочкова несколько дней не показывала шпагат, подписчики встревожились
"А где шпагат?" Волочкова несколько дней не показывала шпагат, подписчики встревожились
"Совершенство", "Королева". Фото Ким Кардашян в крохотном бикини набрало почти 3 млн лайков
"Совершенство", "Королева". Фото Ким Кардашян в крохотном бикини набрало почти 3 млн лайков
"Сделал родителей счастливыми". Ради встречи с матерью и отцом Влад Яма преодолел лишние 400 км
"Сделал родителей счастливыми". Ради встречи с матерью и отцом Влад Яма преодолел лишние 400 км
"Жена красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram". Мишина подвела итоги расставания с Эллертом
"Жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram". Мишина подвела итоги расставания с Эллертом
25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях
"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
"Мой мир, мое счастье, моя вселенная". Собчак показала полуголого мужа и рассказала о чувствах к нему
"Мой мир, мое счастье, моя вселенная". Собчак показала полуголого мужа и рассказала о чувствах к нему
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS