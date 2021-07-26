В Будапеште прошел многотысячный марш в поддержку ЛГБТ. Фото, видео

Марш прошел через центр Будапешта и пересек Дунай через мост Свободы, соединяющий две половины города.

Several thousands now crossing Liberty Bridge at #BudapestPride pic.twitter.com/ApmvU0mWld — HunHelsinkiCommittee (@hhc_helsinki) July 24, 2021

LGBT people and allies flooding into #BudapestPride and more on the way, what a * sight to see! * ‍ * ‍ * ‍ * ‍ * pic.twitter.com/sh48shf4lg — Scott Cuthbertson (@ScotCuthbertson) July 24, 2021

Представитель Budapest Pride Джоджо Майерчик подчеркнул, что это не просто ежегодный прайд – совместное празднование и память об исторической борьбе ЛГБТ-движения, но и протест против нынешней политики премьер-министра Виктора Орбана, направленной против ЛГБТ-сообщества.

Love how @budapestpride uses Hungarian football chants to drown out the Nazis * ‍ * #BudapestPride pic.twitter.com/Zhn2k3TknQ — Iván Merker * (@merkerivan) July 24, 2021

There’s an undercurrent of anger and protest at the recent laws, but the overwhelming mood at Budapest Pride is celebratory pic.twitter.com/zHR7QEOYpv — Shaun Walker (@shaunwalker7) July 24, 2021

Фото: EPA

Фото: EPA

В марше приняли участие несколько членов оппозиционных партий, в том числе либеральный мэр Будапешта Гергей Карачонь, соперник Орбана на выборах в следующем году.