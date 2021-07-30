Олимпиада 2020. Два украинских пловца вышли в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем

Романчук квалифицировался в финал с первого места Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

По данным сайта Олимпиады, Фролов в третьем квалификационном заплыве занял третье место, преодолев дистанцию за 14.51.83.

Следом стартовал четвертый квалификационный заплыв, победителем которого стал Романчук. Украинец показал время – 14.45.99.

Романчук квалифицировался в финал с первого места, Фролов – с шестого.

Решающий заплыв на дистанции 1500 метров пройдет 1 августа.