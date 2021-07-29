"Я действительно разочарована". Свитолина о своем поражении в полуфинале Олимпиады 2020

"Это потрясающее чувство, что я смогу представить свою страну в матче за "бронзу", но сегодня я действительно разочарована. Я старалась изо всех сил, ожидала, что пройду дальше. К сожалению, есть и другие игроки, которые играют хорошо", – отметила Свитолина.

По ее словам, соперница играла очень хорошо, показала достойную игру

"А я сегодня не смогла найти свой лучший теннис, и все в итоге сложилось воедино в пользу соперницы", – сказала украинская спортсменка.

Вондроушова призналась, что надеялась "выиграть два-три матча, но затем я победила [вторую ракетку мира, японку] Наоми Осаку и поняла, что могу выступить даже лучше". Слова победительницы матча привел "Большой теннис".

Она призналась, что не хотела играть в матче за третье место и не может поверить в свою победу.

"Я не была здесь фавориткой, поэтому на меня не было никакого давления. Мне нравится играть в статусе темной лошадки", – заявила Вондроушова.