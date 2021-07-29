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"Я действительно разочарована". Свитолина о своем поражении в полуфинале Олимпиады 2020

Свитолина уступила чешке Вондроушовой
Свитолина уступила чешке Вондроушовой
Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая 29 июля уступила чешке Маркете Вондроушовой в полуфинале теннисного одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио, рассказала, что очень старалась. Об этом написал сайт "Большой теннис".

"Это потрясающее чувство, что я смогу представить свою страну в матче за "бронзу", но сегодня я действительно разочарована. Я старалась изо всех сил, ожидала, что пройду дальше. К сожалению, есть и другие игроки, которые играют хорошо", – отметила Свитолина.

По ее словам, соперница играла очень хорошо, показала достойную игру

"А я сегодня не смогла найти свой лучший теннис, и все в итоге сложилось воедино в пользу соперницы", – сказала украинская спортсменка.

Вондроушова призналась, что надеялась "выиграть два-три матча, но затем я победила [вторую ракетку мира, японку] Наоми Осаку и поняла, что могу выступить даже лучше". Слова победительницы матча привел "Большой теннис".

Она призналась, что не хотела играть в матче за третье место и не может поверить в свою победу.

"Я не была здесь фавориткой, поэтому на меня не было никакого давления. Мне нравится играть в статусе темной лошадки", – заявила Вондроушова.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтованиибронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанцию 800 метров вольным стилем.

Теги: Украина, теннис, Элина Свитолина, Токио, Олимпиада 2020, Олимпийские игры
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