Данилов заявил, что на предприятиях энергетического комплекса, принадлежащих в частности Ахметову и Коломойскому, могут ввести временные администрации

"Это один из самых сложных вопросов, который мы сегодня рассмотрели. Аппарат СНБО наблюдает за очень опасными тенденциями в этой сфере. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. У нас на сегодня восемь фамилий, которые не являются ни для кого не секретом – [бизнесмен Ринат] Ахметов, [нардеп от ОПЗЖ Вадим] Новинский, братья [Григорий и Игорь] Суркисы, [Константин] Григоришин, [бизнесмен Геннадий] Боголюбов, [бизнесмен Игорь] Коломойский, [нардеп от ОПЗЖ Сергей] Левочкин, [нардеп от ОПЗЖ Юрий] Бойко и гражданин РФ [Михаил] Воеводин владеют распределительной сетью", – сказал Данилов.

Он отметил, что в случае угрозы нацбезопасности на предприятиях энергетического комплекса этих бизнесменов могут быть введены временные администрации.

"В случае если будет возникать угроза нацбезопасности, мы не позволим никому манипулировать тарифами. Есть сейчас раскачивание ситуации, уже начинают говорить на весну о "тарифном майдане" по российскому сценарию. Президент поставил задачу: ни в коем случае стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения не должна быть повышена", – подчеркнул секретарь СНБО.