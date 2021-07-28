Зеленский собирает СНБО на пятницу. Заседание может пройти на Донбассе – СМИ

По словам собеседника издания, на данный момент обсуждается идея провести выездное заседание Совбеза. Собраться СНБО может на Донбассе.
Как рассказал другой собеседник, в повестку дня будет включен и вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Вынесение этого вопроса на заседание СНБО Зеленский анонсировал утром 28 июля.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее анонсировал первое выездное заседание Совбеза на 16 июля. Оно должно было состояться в Сумах. Однако 15 июля стало известно, что заседание СНБО состоится в Киеве.
На заседании 16 июля СНБО ввел санкции в отношении девяти граждан Украины. По словам Данилова, санкции были введены в том числе в отношении украинцев, которые находятся в санкционном списке США.