Зеленский заявил, что вопрос о тарифах на электроэнергию вынесут на заседание СНБО

Зеленский: Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались Фото: president.gov.ua

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", – сказал Зеленский.

По его мнению, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн/кВт-час.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет. Чтобы власть на местах власть понимала, что то, что мы предложили по годовой цене на газ, – это лучшее решение. Электроэнергия... Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать и этот вопрос, рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения", – сказал Зеленский.