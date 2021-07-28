Зеленский заявил, что вопрос о тарифах на электроэнергию вынесут на заседание СНБО

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", – сказал Зеленский.
По его мнению, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн/кВт-час.
"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет. Чтобы власть на местах власть понимала, что то, что мы предложили по годовой цене на газ, – это лучшее решение. Электроэнергия... Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать и этот вопрос, рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения", – сказал Зеленский.
На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население оплачивает всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.
До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.
В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе