Заседание СНБО пройдет в Донецкой области. Рассмотрят восемь вопросов – Данилов

В каком населенном пункте оно пройдет, Данилов не уточнил.

"Президент утвердил повестку дня. Будут [рассмотрены] вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, будут вопросы, связанные с медициной, водой. Восемь вопросов завтра мы рассмотрим", – сказал Данилов.

По его словам, в дальнейшем будут практиковать выездные заседания СНБО.

"Мы должны привлекать органы местного самоуправления. Кроме Киева, есть большое количество городов, на которые надо обращать внимание", – заявил секретарь СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля на форуме "Украина 30" заявил, что на заседании СНБО рассмотрят вопрос тарифов на электроэнергию для населения.