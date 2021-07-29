Заседание СНБО пройдет в Донецкой области. Рассмотрят восемь вопросов – Данилов

В каком населенном пункте оно пройдет, Данилов не уточнил.
"Президент утвердил повестку дня. Будут [рассмотрены] вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, будут вопросы, связанные с медициной, водой. Восемь вопросов завтра мы рассмотрим", – сказал Данилов.
По его словам, в дальнейшем будут практиковать выездные заседания СНБО.
"Мы должны привлекать органы местного самоуправления. Кроме Киева, есть большое количество городов, на которые надо обращать внимание", – заявил секретарь СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля на форуме "Украина 30" заявил, что на заседании СНБО рассмотрят вопрос тарифов на электроэнергию для населения.
Данилов ранее анонсировал первое выездное заседание Совбеза на 16 июля. Оно должно было состояться в Сумах. Однако 15 июля стало известно, что заседание СНБО состоится в Киеве.
На заседании 16 июля СНБО ввел санкции в отношении девяти граждан Украины. По словам Данилова, санкции были введены в том числе в отношении украинцев, которые находятся в санкционном списке США.