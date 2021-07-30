СНБО рассмотрел вопрос об обязательствах Украины по Парижскому соглашению

Первая часть соглашения была выполнена, отметили на заседании СНБО.

"Сейчас государство берет обязательства по второй части. Президент [Украины Владимир Зеленский] подчеркнул: должны сокращать выбросы и развивать "зеленую" экономику, двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, подписавшими это соглашение", – сообщила пресс-служба главы государства.

Контекст:

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

14 июля 2021 года Шмыгаль заявил, что Украине нужно более €100 млрд для существенного сокращения выбросов парниковых газов.