Украине нужно более €100 млрд для существенного сокращения выбросов парниковых газов

Шмыгаль отметил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение по климату Фото: kmu.gov.ua

Шмыгаль отметил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение, но только за последний год активно включилась в формирование "зеленого" курса.

"Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечение масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы [парниковых газов] до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, нам понадобится €102 млрд капитальных инвестиций в течение 10 лет", – сказал премьер.

По его словам, Кабмин работает над уменьшением энергоемкости экономики Украины, установлением рыночных правил и справедливых рынков и увеличением собственной добычи.