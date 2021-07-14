В "Метинвесте" заявили о разработке дорожной карты по сокращению выбросов парниковых газов в Украине

Юрий Рыженков: Направления, в которых мы работаем – это, в первую очередь, декарбонизация Фото: my.ua

"Направления, в которых мы работаем, – это, в первую очередь, декарбонизация. У нас в активной разработке дорожная карта, которая позволит сократить выбросы", – сказал он во время форума "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины".

Компания намерена перейти на систему, которую применяют в Европе, но в Украине ее еще нет, отметил Рыженков и добавил, что компания внедрит передовые технологии по производству экологически нейтральной стали.