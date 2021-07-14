В Киеве открылся международный форум по сокращению выбросов парниковых газов стальной индустрии

Первый международный форум "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" проводится при партнерстве компании "Метинвест".

Темой для дискуссий стали проблемы декарбонизации производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по сокращению выбросов СО 2 , переход на безуглеводное производство стали, а также взаимодействие с государством в этом направлении.

Контекст:

УНИАН отмечает, что Украина является участником Парижского соглашения и одним из лидеров мирового производства стали, а глобальный тренд по сокращению выбросов парниковых газов стал новым вызовом для украинских производителей.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.