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Двум третям территории Украины угрожают засухи. На орошение юга страны нужно $5 млрд – глава Минагрополитики

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По словам Лещенко, Центральная Украина за последние десятилетия фактически переместилась из лесостепной зоны в степную
По словам Лещенко, Центральная Украина за последние десятилетия фактически переместилась из лесостепной зоны в степную
Фото: depositphotos.com

Двум третям территории Украины угрожают засухи, что создает большие риски для сельского хозяйства страны. Об этом в интервью "BBC News Україна" заявил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По его словам, Центральная Украина за последние десятилетия фактически переместилась из лесостепной зоны в степную.

"Умеренно-континентальный климат сместился более чем на 120–150 км на север. Ситуация очень плохая. Глобальное изменение климата уже очевидно. В этом году есть осадки, в период вегетации сельскохозяйственных культур были хорошие дожди, но это не значит, что что-то кардинально изменилось. У нас большая деградация почв, около 6 млн га земель требуют поэтапной консервации, это с точки зрения защиты от водной и ветряной эрозии", – подчеркнул министр.

Как отметил Лещенко, чтобы изменить ситуацию, в правительстве рассматривают проект орошения на юге Украины, стоимость которого оценивается примерно в $5 млрд.

"Мы это видим через механизм государственно-частного партнерства, привлечения компаний, находящихся в топ-10 ирригационных компаний мира. Речь идет о США, Израиле, Франции, Великобритании, Китае, которые имеют новейший опыт в реализации таких проектов. Мы сейчас с ними ведем переговоры по проекту, который будет одним из самых масштабных в Европе", – сказал министр.

Контекст:

17 июня в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что стране в ближайшие 30–40 лет грозит опустынивание обширных территорийПо данным ведомства, в Украине 13 млн га сельскохозяйственных земель подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, более 6 млн га – ветровой, до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

В ООН считают, что засуха – это скрытый глобальный кризис, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочные меры по использованию водных и земельных ресурсов и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом. Об этом говорится в отчете управления ООН по уменьшению опасности бедствий 2021 года.

"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды", – цитирует Guardian специального представителя генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори. Она отметила, что проблема засухи в настоящее время настолько широко распространена, что к концу столетия практически все страны в той или иной форме столкнутся с этой проблемой.

Согласно отчету ООН, по меньшей мере 1,5 млрд человек непосредственно пострадали от засухи в этом столетии, а экономические потери за это время оцениваются примерно в $124 млрд. Отмечается, что реальные потери, вероятно, значительно выше, поскольку оценки не включают большую часть воздействия на развивающиеся страны.

Теги: Украина, климат, дожди, засуха, природа, Роман Лещенко
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