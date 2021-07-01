Двум третям территории Украины угрожают засухи. На орошение юга страны нужно $5 млрд – глава Минагрополитики

По его словам, Центральная Украина за последние десятилетия фактически переместилась из лесостепной зоны в степную.

"Умеренно-континентальный климат сместился более чем на 120–150 км на север. Ситуация очень плохая. Глобальное изменение климата уже очевидно. В этом году есть осадки, в период вегетации сельскохозяйственных культур были хорошие дожди, но это не значит, что что-то кардинально изменилось. У нас большая деградация почв, около 6 млн га земель требуют поэтапной консервации, это с точки зрения защиты от водной и ветряной эрозии", – подчеркнул министр.

Как отметил Лещенко, чтобы изменить ситуацию, в правительстве рассматривают проект орошения на юге Украины, стоимость которого оценивается примерно в $5 млрд.

"Мы это видим через механизм государственно-частного партнерства, привлечения компаний, находящихся в топ-10 ирригационных компаний мира. Речь идет о США, Израиле, Франции, Великобритании, Китае, которые имеют новейший опыт в реализации таких проектов. Мы сейчас с ними ведем переговоры по проекту, который будет одним из самых масштабных в Европе", – сказал министр.