Украина отправила в Турцию два пожарных самолета ГСЧС

Украина отправила на помощь в Турцию специалистов, которые помогали тушить масштабные пожары в Черногории, Израиле и Грузии Фото: dsns.gov.ua

Отмечается, что в феврале 2020 года был подписан меморандум между ГСЧС и президенцией по управлению на случай чрезвычайных ситуаций МВД Турции (AFAD), согласно которому страны сотрудничают в области предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Фото: dsns.gov.ua

В соответствии с этим документом Украина направила в Турцию два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.

"Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", – подчеркнули в ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, общая площадь пожаров в Турции сейчас составляет более 1 тыс. 500 га. Тушение пожаров осложняется сильным ветром и жаркой погодой.