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ПОЛИТИКА

Стратегия внешнеполитической деятельности, "Укрзалізниця", список контрабандистов. Какие решения принял СНБО

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В Краматорске прошло выездное заседание СНБО
В Краматорске прошло выездное заседание СНБО
Фото: rnbo.gov.ua

30 июля в Краматорске Донецкой области состоялось выездное заседание Совета национальной безопасности Украины. В повестке дня было восемь вопросов, еще один рассмотрели дополнительно по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил Офис президента.

"Одним из важнейших решений стало принятие Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую и понятную стратегию деятельности в этом направлении", – отметили в ОПУ.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в этом документе определена цель украинской внешней политики – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

СНБО заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского о реализации государственной политики в сфере защиты границы. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что этот вопрос был рассмотрен в секретном режиме, отметила пресс-служба Совета нацбезопасности.

Еще один вопрос касался состояния системы здравоохранения.

"Отмечалось, что отечественная система здравоохранения должна быть готова к тем вызовам, которые могут возникнуть перед Украиной и миром из-за пандемии. Глава государства поставил задачу по повышению с 1 января 2022 года денежного обеспечения медицинского персонала, на который ложится наибольшая нагрузка во время роста заболеваемости в стране. Также речь шла о дальнейших мерах по реформированию системы здравоохранения, в частности созданию современных медучреждений", – сообщили в пресс-службе.

СНБО также принял комплексное решение о состоянии водных ресурсов Украины. Речь шла о воде, которую использует промышленность, об орошении сельскохозяйственных угодий и качестве питьевой воды. Данилов сообщил, что во всех школах и детских садах, где нет канализации, в ближайшее время ее построят.

Совет нацбезопасности принял решение о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере. Данилов это объяснил тенденцией по монополизации на этом рынке. По его словам, СНБО в случае угрозы нацбезопасности Украины введет временные администрации на предприятиях энергетического комплекса, которые принадлежат восьми украинским нардепам и бизнесменам, в частности Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

По решению СНБО, правоохранительные органы проверят законность передачи в частную собственность 16 920 км газораспределительных сетей.

Данилов подчеркнул, что власти Украины не допустят, чтобы кто-то шантажировал вопросами поставок газа и образования тарифов.

Сегодня СНБО дополнил список контрабандистов, в него внесли двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца, а также гражданина Германии Александра Акста. Санкции коснулись 24 компаний, аффиллированных с этими лицами.

СНБО также поручил Кабмину разобраться в ситуации на "Укрзалізниці" и рассмотреть вопрос приведения тарифов на грузовые перевозки в пределах Украины до экономически обоснованного уровня.

Совет нацбезопасности принял решение о направлении национального персонала для участия в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

По ходатайству Шмыгаля Совет рассмотрел вопрос об обязательствах Украины по Парижскому климатическому соглашению. Его первую часть Украина выполнила и берет обязательства по второй части.

Теги: Украина, климат, санкции, МИД Украины, СНБО, Укрзалізниця, Краматорск, тарифы, контрабанда, Владимир Зеленский, канализация, Парижское соглашение, Денис Шмыгаль, Алексей Данилов, здравоохранение, Кабмин, пандемия
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