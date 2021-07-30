Украина потеряла почти 17 тыс. км газораспределительных сетей – Данилов

"Мы не видим оснований не заниматься этим и не выяснять, как это получилось. На сегодняшний день там тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это имеет отношение к [бизнесмену Дмитрию] Фирташу, в отношении которого введены персональные санкции. Мы будем давать поручение Кабинету Министров проверять все эти вещи", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что власти Украины не допустят, чтобы кто-то шантажировал вопросами поставок газа и образования тарифов.