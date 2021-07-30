Орошение полей и канализация в школах. СНБО принял комплексное решение о состоянии водных ресурсов Украины

Данилов сообщил, что с 2022 года в сельском хозяйстве Украины максимально будут внедрять систему искусственного орошения полей Фото: depositphotos.com

"Вопрос был разбит на несколько частей. Отдельно был вопрос о воде, которую использует наша промышленность. Президент Украины Владимир Зеленский сделал акцент на бездеятельности нашей экологической службы. Он считает, что на ближайшем заседании СНБО мы заслушаем главу этой службы. Чем она занимается и почему сегодня нет реакции на те позорные случаи загрязнения. К сожалению, одними из самых больших загрязнителей являются водоканалы", – заявил Данилов.

По его словам, особое внимание должно быть уделено мониторингу качества питьевой воды.

"Каждая община должна знать о качестве воды, которую она использует. Все должно быть максимально публичным", – сказал он.

СНБО рассмотрел вопрос поставки качественной воды в детские сады, школы и больницы.

"Общая численность школ и детских садов – 33 318 по всей стране. Они все поставлены на мониторинг. Там, где нет централизованной канализации, – мы приняли решение о том, чтобы в таких заведениях она обязательно появилась в ближайшее время", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что со следующего года в сельском хозяйстве Украины максимально будут внедрять систему искусственного орошения полей.