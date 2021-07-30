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ПОЛИТИКА

Данилов: Если Разумков считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я бы хотел услышать кто

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Разумков заявил, что у членов СНБО может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса
Разумков заявил, что у членов СНБО может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что законопроект №5599, который наделяет Совет полномочиями составлять перечень олигархов, не создает для членов СНБО конфликта интересов.

Об этом Данилов сказал 30 июля после после выездного заседания СНБО, которое прошло в Краматорске Донецкой областикомментируя высказывание спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что СНБО не должен заниматься созданием реестра олигархов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если уважаемый господин член совета СНБО, председатель Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх для того, чтобы здесь был конфликт интересов", – сказал Данилов.

Он также прокомментировал поправки, внесенные нардепами в законопроект.

"Что касается окончательной редакции закона, это будут определять депутаты, в том числе и господин Разумков, поэтому мы с вами должны анализировать уже окончательную редакцию этого закона. Изначально когда президент [Украины Владимир] Зеленский поставил этот вопрос, Офис президента отработал, аппарат СНБО отработал, свою версию мы подали в Верховную Раду, сейчас ожидаем второго голосования", – отметил Данилов.

Разумков 24 июля заявил, что у членов Совета нацбезопасности может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса.

Спикер и раньше высказывал мнение, что включение лиц в реестр олигархов – "это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции". Он тогда анонсировал внесение поправок в законопроект о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался. В "Слуге народа" считают, что до пяти действующих нардепов из других фракций могут быть причислены к олигархам. 

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в Киеве 12 июля заявил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Теги: Украина, СНБО, Краматорск, законопроект, олигархи, конфликт, Дмитрий Разумков, Алексей Данилов
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