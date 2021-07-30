Данилов: Если Разумков считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я бы хотел услышать кто

Разумков заявил, что у членов СНБО может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса Фото: Верховна Рада України / Facebook

Об этом Данилов сказал 30 июля после после выездного заседания СНБО, которое прошло в Краматорске Донецкой области, комментируя высказывание спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что СНБО не должен заниматься созданием реестра олигархов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если уважаемый господин член совета СНБО, председатель Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх для того, чтобы здесь был конфликт интересов", – сказал Данилов.

Он также прокомментировал поправки, внесенные нардепами в законопроект.

"Что касается окончательной редакции закона, это будут определять депутаты, в том числе и господин Разумков, поэтому мы с вами должны анализировать уже окончательную редакцию этого закона. Изначально когда президент [Украины Владимир] Зеленский поставил этот вопрос, Офис президента отработал, аппарат СНБО отработал, свою версию мы подали в Верховную Раду, сейчас ожидаем второго голосования", – отметил Данилов.

Разумков 24 июля заявил, что у членов Совета нацбезопасности может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса.

Спикер и раньше высказывал мнение, что включение лиц в реестр олигархов – "это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции". Он тогда анонсировал внесение поправок в законопроект о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.