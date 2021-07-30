Олимпиада 2020. Украинка Киндзерская выиграла бронзовую медаль для сборной Азербайджана

Издание отметило, что представительница Украины Ангелина Каланина покинула соревнования во втором раунде.
Киндзерская потеряла место в сборной Украины в 2017 году, после чего решила принять азербайджанское гражданство. После 2012 года карьера дзюдоистки пошла на спад, ее не взяли на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро 2016 и на Чемпионат Европы в 2017году, отметили журналисты.
"Еще перед недавним чемпионатом Европы Киндзерская была с нами на тренировочных сборах, но она не попала в состав команды, поехали Светлана Яремка и Елизавета Каланина. Возможно, это и повлияло на окончательное решение", – комментировал решение Киндзерской ее тренер Виталий Дуброва.
Киндзерская родилась в 1991 году в Хмельницкой области. В 2012 году принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне, где заняла пятое место. В мае 2017 год получила гражданство Азербайджана
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза Романчука.