Олимпиада 2020. Украинка Киндзерская выиграла бронзовую медаль для сборной Азербайджана

Издание отметило, что представительница Украины Ангелина Каланина покинула соревнования во втором раунде.

Киндзерская потеряла место в сборной Украины в 2017 году, после чего решила принять азербайджанское гражданство. После 2012 года карьера дзюдоистки пошла на спад, ее не взяли на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро 2016 и на Чемпионат Европы в 2017году, отметили журналисты.

"Еще перед недавним чемпионатом Европы Киндзерская была с нами на тренировочных сборах, но она не попала в состав команды, поехали Светлана Яремка и Елизавета Каланина. Возможно, это и повлияло на окончательное решение", – комментировал решение Киндзерской ее тренер Виталий Дуброва.