"Возможно, чуть-чуть с семьей". Ляшко призвал не пить алкоголь во время празднования Дня Независимости

Ляшко попросил граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, а также соблюдать дистанцию и носить маски.
"Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь – зло само по себе. Но большое количество алкоголя – это пренебрежение в дальнейшем противоэпидемиологическими нормами. Поэтому никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей", – сказал глава Минздрава.
Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала пандемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев заболевания, 52,9 тыс. человек умерли.