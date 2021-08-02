"Возможно, чуть-чуть с семьей". Ляшко призвал не пить алкоголь во время празднования Дня Независимости

В Минздраве попросили не употреблять алкогольные напитки Фото: pixabay.com

Ляшко попросил граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, а также соблюдать дистанцию и носить маски.

"Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь – зло само по себе. Но большое количество алкоголя – это пренебрежение в дальнейшем противоэпидемиологическими нормами. Поэтому никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей", – сказал глава Минздрава.