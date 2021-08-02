COVID-19 в Украине. В воскресенье подтвердили менее 300 новых случаев

Среди новых пациентов – 11 детей и один медработник.
Также за прошлые сутки скончалось четыре человека с COVID-19, в больницы попало 385 украинцев, выздоровело – 176.
В воскресенье сделали 17 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (62), Одесской (30) Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской областях (17).
С начала пандемии в Украине подтвердили 2 253 534 случая заболевания, выздоровело 2 187 170 пациентов, 52 955 – умерли.
Перед выходными суточная заболеваемость в стране росла: 29 июля было подтверждено 962 случая COVID-19, на следующий день – 916 случаев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.