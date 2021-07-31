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В Украине подтвердили более 900 случаев COVID-19, больше всего – в Киеве и Одесской области

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Второй день подряд в Украине фиксируют более 900 случаев COVID-19
Второй день подряд в Украине фиксируют более 900 случаев COVID-19
Фото: ЕРА

За сутки 30 июля в Украине подтвердили 916 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала в Facebook. 

За минувшие сутки были госпитализированы 486 человек, 510 пациентов выздоровели, 15 украинцев скончались. 

С начала эпидемии в стране коронавирусную инфекцию подтвердили у 2 252 785 украинцев, 2 186 863 заболевших выздоровели, 52 945 человек умерли. 

30 июля украинцам сделали 42,5 тыс. тестов на коронавирус, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Последние четыре дня в Украине росла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией, 29 июля было подтверждено 962 случая COVID-19

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1910557965773966

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, эпидемия, Одесская область, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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