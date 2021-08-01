Словакия возобновила автобусное сообщение с Украиной

Восстанавливается пропуск международных автобусов, которые занимаются регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками.

В то же время Словакия подчеркивает, что все невакцинированные лица в возрасте от 18 лет (с некоторыми исключениями), которые въезжают в страну, подлежат самоизоляции на 14 суток. Самоизоляция прекращается, если за это время у путешествующего не обнаружились симптомы COVID-19 или если он получил отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.

Словакия закрыла границы и отменила железнодорожное и автобусное сообщение с Украиной в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Пункты пропуска для пересечения границы пешком или на автомобиле позднее открыли, хотя часть из них из-за карантинов закрыли снова. Окончательно ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска, отменяются с 1 августа 2021 года.

С 1 июля "Укрзалізниця" возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.