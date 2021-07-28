В Госпогранслужбе Украины рассказали, когда возобновят работу все пункты пропуска на границе со Словакией

Согласно информации, поступившей от Пограничной полиции Словакии, с 1 августа в их стране отменяются ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска.
"Изменения касаются пешеходного пункта пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце", где с 1 августа пропуск будет осуществляться ежедневно с 9.00 до 21.00 (по киевскому времени)", – говорится в сообщении.
Как уточнили в Госпогранслужбе, из-за карантина словацкие власти временно приостановили работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" в ноябре 2020 года.
21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Словакия разрешила въезд в страну гражданам Украины, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.
По данным МИД Украины, границы для украинских граждан, помимо Словакии, открыли еще 13 стран Европейского союза.