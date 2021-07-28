В Госпогранслужбе Украины рассказали, когда возобновят работу все пункты пропуска на границе со Словакией

Из-за карантина словацкие власти приостановили работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" в ноябре 2020 года Фото: dpsu.gov.ua

Согласно информации, поступившей от Пограничной полиции Словакии, с 1 августа в их стране отменяются ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска.

"Изменения касаются пешеходного пункта пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце", где с 1 августа пропуск будет осуществляться ежедневно с 9.00 до 21.00 (по киевскому времени)", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Госпогранслужбе, из-за карантина словацкие власти временно приостановили работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" в ноябре 2020 года.

21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Словакия разрешила въезд в страну гражданам Украины, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19.