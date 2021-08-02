В Минздраве Украины рассматривают возможность ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

"Сейчас наша главная цель – вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", – пояснил специалист.

По словам Кузина, карантинные нормы в Украине будут пересматривать в зависимости от эпидемической ситуации.

"Мы должны обязательно соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное – вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни, и это спасает жизни", – добавил Кузин.