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В Минздраве Украины рассматривают возможность ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

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В Украине полностью привито 2,03 млн граждан
В Украине полностью привито 2,03 млн граждан
Фото: ЕРА

В Министерстве здравоохранения Украины рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для граждан, вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил в комментарии "Радiо Свобода" 2 августа главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас наша главная цель – вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", – пояснил специалист.

По словам Кузина, карантинные нормы в Украине будут пересматривать в зависимости от эпидемической ситуации.

"Мы должны обязательно соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное – вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни, и это спасает жизни", – добавил Кузин.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. К утру 2 августа прививки сделали 3,6 млн человек. Полностью привито 2,03 млн граждан

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Украина со временем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, сообщал 2 августа глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Теги: эпидемия, карантин, болезнь, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, маски, Игорь Кузин, прививки
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