В Минздраве Украины рассматривают возможность ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

"Сейчас наша главная цель – вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", – пояснил специалист.
По словам Кузина, карантинные нормы в Украине будут пересматривать в зависимости от эпидемической ситуации.
"Мы должны обязательно соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное – вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни, и это спасает жизни", – добавил Кузин.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. К утру 2 августа прививки сделали 3,6 млн человек. Полностью привито 2,03 млн граждан.
В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Украина со временем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, сообщал 2 августа глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.