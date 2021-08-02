Украина будет вынуждена ввести ограничения для граждан, не привитых от коронавируса – Радуцкий

Об этом он написал в Facebook 2 августа.
Радуцкий отметил, что в Израиле запрещено посещение массовых мероприятий, ресторанов, фитнес-клубов и других мест скопления людей без сертификата о вакцинации.
"Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", – написал нардеп.
Он подчеркнул, что обязательную вакцинацию в стране не вводят.
"Никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", – добавил Радуцкий.
В Минздраве не исключали, что такое требование введут. "Я думаю, такие инициативы будут появляться и в дальнейшем и мы, таким образом, вакцинируемся все", – говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К утру 2 августа прививки сделали 3, 6 млн человек. Полностью привиты 2,03 млн граждан.
В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал Ляшко 1 августа. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.