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Украина будет вынуждена ввести ограничения для граждан, не привитых от коронавируса – Радуцкий

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Радуцкий: Вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники
Радуцкий: Вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники
Фото: sluga-narodu.com

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что вскоре в Украине могут ввести требование о вакцинации против коронавирусной инфекции для допуска к работе определенных групп населения.

Об этом он написал в Facebook 2 августа.

Радуцкий отметил, что в Израиле запрещено посещение массовых мероприятий, ресторанов, фитнес-клубов и других мест скопления людей без сертификата о вакцинации. 

"Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", – написал нардеп. 

Он подчеркнул, что обязательную вакцинацию в стране не вводят. 

"Никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", – добавил Радуцкий. 

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/379994586983139

В Минздраве не исключали, что такое требование введут. "Я думаю, такие инициативы будут появляться и в дальнейшем и мы, таким образом, вакцинируемся все", – говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К утру 2 августа прививки сделали 3, 6 млн человек. Полностью привиты 2,03 млн граждан

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал Ляшко 1 августа. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Михаил Радуцкий, ограничения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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