Украина будет вынуждена ввести ограничения для граждан, не привитых от коронавируса – Радуцкий

Радуцкий: Вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники Фото: sluga-narodu.com

Об этом он написал в Facebook 2 августа.

Радуцкий отметил, что в Израиле запрещено посещение массовых мероприятий, ресторанов, фитнес-клубов и других мест скопления людей без сертификата о вакцинации.

"Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", – написал нардеп.

Он подчеркнул, что обязательную вакцинацию в стране не вводят.

"Никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", – добавил Радуцкий.

В Минздраве не исключали, что такое требование введут. "Я думаю, такие инициативы будут появляться и в дальнейшем и мы, таким образом, вакцинируемся все", – говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.