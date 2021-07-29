Ляшко ответил, введут ли в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса

Ляшко: Я думаю, мы, таким образом, вакцинируемся все Фото: ЕРА

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", такое мнение он высказал 29 июля в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30", отвечая на вопрос, введут ли в стране обязательную вакцинацию.

Министр подчеркнул, что принудительной вакцинации в Украине нет.

"Сегодня в Украине вакцинация добровольная и бесплатная. Вакцин достаточно. Нужно желание прийти и сделать прививку", – сказал он.

Ляшко напомнил, что накануне правительство ввело изменения в постановление о карантине, согласно которым учебные учреждения могут продолжать работать, когда регион выходит из "зеленой" зоны эпидопасности в "желтую", "оранжевую" или "красную", но при одном условии – 80% сотрудников должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции.

"Я думаю, такие инициативы будут появляться и в дальнейшем и мы, таким образом, вакцинируемся все", – добавил министр.