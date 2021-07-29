Ляшко ответил, введут ли в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", такое мнение он высказал 29 июля в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30", отвечая на вопрос, введут ли в стране обязательную вакцинацию.
Министр подчеркнул, что принудительной вакцинации в Украине нет.
"Сегодня в Украине вакцинация добровольная и бесплатная. Вакцин достаточно. Нужно желание прийти и сделать прививку", – сказал он.
Ляшко напомнил, что накануне правительство ввело изменения в постановление о карантине, согласно которым учебные учреждения могут продолжать работать, когда регион выходит из "зеленой" зоны эпидопасности в "желтую", "оранжевую" или "красную", но при одном условии – 80% сотрудников должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции.
"Я думаю, такие инициативы будут появляться и в дальнейшем и мы, таким образом, вакцинируемся все", – добавил министр.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 28 июля в стране сделали 5,2 млн прививок, обе дозы получили 1,8 млн граждан.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет не исключал, что вакцинация станет обязательным условием допуска к профессии для работников образования.