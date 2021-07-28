В зоне проведения ООС от COVID-19 полностью вакцинированы более 35 тыс. украинских военных

В штабе отметили, что многие военнослужащие прибывает в район проведения ООС уже привитыми двумя дозами вакцин Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Среди тех, кто получил обе дозы вакцины, более 1200 военных медиков.

Военнослужащих прививают вакцинами AstraZeneca и CoronaVac. Военные медики в ООС отмечают, что располагают достаточным количеством вакцин.

"Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных мобильных госпиталях в районе проведения ООС. Процедура прививки длится несколько минут. Возможности военных мобильных госпиталей позволяют вакцинировать до 500 военнослужащих ежедневно без чрезмерной нагрузки на лечебные учреждения и без снижения уровня боевой готовности подразделений", – говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что благодаря кампании Вооруженных сил Украины по вакцинации против коронавируса значительное количество военнослужащих прибывает в район проведения операции Объединенных сил уже привитыми двумя дозами вакцин.

На сегодняшний день ни одного случая заболевания COVID-19 военных из состава ООС не зафиксировано.