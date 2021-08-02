Apple удалила из своего магазине приложение для знакомств противников вакцинации

Приложение Unjected появилось в мае этого года Фото: depositphotos.com

Unjected создали две женщинами с Гавайев, которые позиционировали приложение как сообщество "единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова". Приложение позволяет пользователям создавать профиль, составлять пары и общаться с другими пользователями.

Unjected запустили в мае вскоре после того, как крупнейшие приложения для знакомств, в том числе Tinder и Bumble, начали предоставлять вакцинированным участникам различные бонусы, такие как бесплатный доступ к платным функциям.

В Apple заявили, что Unjected нарушила правила корпорации относительно информирования о коронавирусе.

В Google Play приложение Unjected пока доступно. Но, как пишет Bloomberg, 16 июля в Google пригрозили удалить Unjected через две недели, если создатели приложения не улучшат модерацию контента пользователей.

В частности, в Google пометили как недостоверные сообщения пользователей Unjected о том, что вакцины от коронавируса являются "биологическим оружием" и "микрочипами с нанотехнологиями".