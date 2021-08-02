Apple удалила из своего магазине приложение для знакомств противников вакцинации

Unjected создали две женщинами с Гавайев, которые позиционировали приложение как сообщество "единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова". Приложение позволяет пользователям создавать профиль, составлять пары и общаться с другими пользователями.
Unjected запустили в мае вскоре после того, как крупнейшие приложения для знакомств, в том числе Tinder и Bumble, начали предоставлять вакцинированным участникам различные бонусы, такие как бесплатный доступ к платным функциям.
В Apple заявили, что Unjected нарушила правила корпорации относительно информирования о коронавирусе.
В Google Play приложение Unjected пока доступно. Но, как пишет Bloomberg, 16 июля в Google пригрозили удалить Unjected через две недели, если создатели приложения не улучшат модерацию контента пользователей.
В частности, в Google пометили как недостоверные сообщения пользователей Unjected о том, что вакцины от коронавируса являются "биологическим оружием" и "микрочипами с нанотехнологиями".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Bloomberg, в мире сделали 4 млрд прививок ок коронавируса, кампании по иммунизации стартовали в 180 странах.