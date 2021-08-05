Академик Комисаренко о распространении штамма "Дельта" в Украине: В сентябре – начале октября возможен взрыв

Комисаренко: В сентябре – начале октября возможно значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы штаммом "Дельта", течение которого значительно тяжелее Фото: tdmu.edu.ua

Об этом в интервью "Обозревателю", опубликованном 4 августа, сказал глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, доктор биологических наук, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

"Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант "Дельта". Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас", – сказал академик.

Он связывает возможный всплеск заболеваемости с завершением сезона отпусков.

"В сентябре – начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть "Дельта", течение которого значительно более тяжелое. Мы должны сделать все, чтобы этого не было", – добавил Комисаренко.

По его мнению, для этого темпы вакцинации в стране нужно увеличить вдвое.

"Кабинет Министров поставил цель: за месяц вакцинировать 8 млн человек. Это замечательно, если такое будет. Чтобы за месяц вакцинировать 8 млн человек, ежедневно надо вакцинировать 240–250 тыс. человек, то есть вдвое увеличить темпы", – сказал академик.