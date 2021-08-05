В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заражения "бразильским" штаммом коронавируса – Кузин

"В Украине он пока не обнаружен. Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельты". Отличается несколькими мутациями. Они несущественные и не будут приводить к каким-то новым его характеристикам", – отметил Кузин.

Контекст: Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые "бразильскую" мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января "бразильский" штамм выявили в США. До этого были известны "британский" и "южно-африканский" мутировавшие штаммы коронавируса. В конце июля первые случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса зафиксировали в России. По словам Кузина, в Украине подтверждено 147 случаев штамма коронавируса "Дельта".