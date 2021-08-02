До конца лета в Украине должны сделать еще 4,5 млн прививок от коронавируса – Ляшко

"К концу лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок, то есть увеличить июльский охват в 1,5 раза. Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! "Дельта"-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерть", – подчеркнул министр.
Он добавил, что записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пунктах прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения.
"Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в будние и выходные дни", – отметил Ляшко.
Полный перечень пунктов и центров вакцинации с адресами и телефонами есть на сайте list.covid19.gov.ua.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании по вакцинации одну дозу препарата против коронавируса получило около 3,6 млн человек, более 2 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.
В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.