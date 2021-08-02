До конца лета в Украине должны сделать еще 4,5 млн прививок от коронавируса – Ляшко

"К концу лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок, то есть увеличить июльский охват в 1,5 раза. Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! "Дельта"-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерть", – подчеркнул министр.

Он добавил, что записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пунктах прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения.

"Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в будние и выходные дни", – отметил Ляшко.

Полный перечень пунктов и центров вакцинации с адресами и телефонами есть на сайте list.covid19.gov.ua.