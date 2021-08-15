В Канаде от коронавируса полностью вакцинированы более 70% подросткового и взрослого населения

В Канаде одобрены пять вакцин от коронавируса Фото: EPA

81,53% населения в возрасте от 12 лет (27 млн человек) получили минимум одну дозу двухдозной вакцины.

В Канаде одобрено пять вакцин от коронавируса: двухдозные Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (в том числе и индийская Covishield) и однодозная Janssen от Johnson & Johnson.