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McDonald’s вводит обязательную вакцинацию для сотрудников – WSJ

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McDonald&rsquo;s обязала всех сотрудников компании полностью вакцинироваться от коронавируса до 27 сентября
McDonald’s обязала всех сотрудников компании полностью вакцинироваться от коронавируса до 27 сентября
Фото: depositphotos.com

Американская корпорация McDonald’s обязала всех сотрудников компании полностью вакцинироваться от коронавируса до 27 сентября. Об этом говорится в уведомлении для персонала, пишет 11 августа газета The Wall Street Journal.

В письме руководства McDonald’s отмечается, что корпорация обеспокоена ростом заражений штаммами COVID-19, а сотрудники рассказывали, что "чувствовали бы себя более спокойнее в офисе, если бы были уверены, что их коллеги привиты".

Как пишет WSJ, чтобы дать больше времени персоналу на COVID-иммунизацию, McDonald’s отсрочила возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США. Сотрудники должны появиться на своих рабочих местах не 7 сентября, а 11 октября. При этом они все должны будут носить маски.

Газета отмечает, что требование пройти полный курс вакцинации от коронавируса распространяется на поставщиков и подрядчиков, которые приезжают в филиалы компании.

В McDonald’s не будут обязывать прививаться от коронавируса всех работников ресторанов, но желающим вакцинироваться предоставят до четырех часов оплачиваемого перерыва.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 142 странах.

21 июня в McDonald’s стартовала бесплатная программа вакцинации в сети ресторанов. Она проводится в 70 ресторанах McDonald’s.

По данным ВОЗ, на 11 августа в США зафиксировали 35,8 млн случаев коронавируса, из них 612 тыс. – с летальным исходом. Всего в стране было использовано 353 млн доз вакцины от коронавируса.

Теги: США, вакцинация, McDonald's, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, штамм
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