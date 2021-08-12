McDonald’s вводит обязательную вакцинацию для сотрудников – WSJ

В письме руководства McDonald’s отмечается, что корпорация обеспокоена ростом заражений штаммами COVID-19, а сотрудники рассказывали, что "чувствовали бы себя более спокойнее в офисе, если бы были уверены, что их коллеги привиты".

Как пишет WSJ, чтобы дать больше времени персоналу на COVID-иммунизацию, McDonald’s отсрочила возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США. Сотрудники должны появиться на своих рабочих местах не 7 сентября, а 11 октября. При этом они все должны будут носить маски.

Газета отмечает, что требование пройти полный курс вакцинации от коронавируса распространяется на поставщиков и подрядчиков, которые приезжают в филиалы компании.

В McDonald’s не будут обязывать прививаться от коронавируса всех работников ресторанов, но желающим вакцинироваться предоставят до четырех часов оплачиваемого перерыва.