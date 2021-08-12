McDonald’s вводит обязательную вакцинацию для сотрудников – WSJ

В письме руководства McDonald’s отмечается, что корпорация обеспокоена ростом заражений штаммами COVID-19, а сотрудники рассказывали, что "чувствовали бы себя более спокойнее в офисе, если бы были уверены, что их коллеги привиты".
Как пишет WSJ, чтобы дать больше времени персоналу на COVID-иммунизацию, McDonald’s отсрочила возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США. Сотрудники должны появиться на своих рабочих местах не 7 сентября, а 11 октября. При этом они все должны будут носить маски.
Газета отмечает, что требование пройти полный курс вакцинации от коронавируса распространяется на поставщиков и подрядчиков, которые приезжают в филиалы компании.
В McDonald’s не будут обязывать прививаться от коронавируса всех работников ресторанов, но желающим вакцинироваться предоставят до четырех часов оплачиваемого перерыва.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 142 странах.
21 июня в McDonald’s стартовала бесплатная программа вакцинации в сети ресторанов. Она проводится в 70 ресторанах McDonald’s.
По данным ВОЗ, на 11 августа в США зафиксировали 35,8 млн случаев коронавируса, из них 612 тыс. – с летальным исходом. Всего в стране было использовано 353 млн доз вакцины от коронавируса.