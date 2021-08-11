"Индийский" штамм коронавируса выявили уже в 142 странах – ВОЗ

Больше всего за прошедшую неделю коронавирусом заразились в США Фото: ЕРА

Британский штамм "Альфа" зафиксировали в 185 странах и территориях, а штамм "Бета" из Южной Африки – в 136. "Бразильский штамм "Гамма" выявили в 81 стране.

В период со 2-го по 8 августа количество новых случаев COVID-19 составило почти 4,3 млн, 65,5 тыс. умерло от COVID-19. По информации ВОЗ, 5 августа общее число случаев COVID-19 во всем мире превысило 200 млн всего через шесть месяцев после того, как это число достигло 100 млн случаев.

Из 228 государств-членов ВОЗ 38 сообщили об увеличении более чем на 50% количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, а 34 – об увеличении более чем на 50% новых летальных случаев.

Больше всего за прошедшую неделю коронавирусом заразились в США (734 354 случаев, количество больных увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим периодом), Индии (278 631, прирост на 2%), Иране (248 102, прирост на 20%), Бразилии (22 8473, уменьшение на 8%) и Индонезии (225 635, уменьшение на 18%).